Kein Sieger, zwei Verlierer: Der 1. FC Köln und Werder Bremen haben im Kellerduell der Bundesliga den so dringend benötigten Befreiungsschlag verpasst und sich in einem ganz schwachen Spiel 0:0 getrennt.

Für den Kölner Trainer Peter Stöger, der die Partie zu einem persönlichen Finale erklärt hatte, und seinen Bremer Kollegen Alexander Nouri könnte das Ergebnis zu wenig sein.

Eine Trainerdiskussion wird es in Köln weiterhin nicht geben. "Wir führen keine Diskussion. Man muss da auch mal genau hinhören. Peter Stöger hat gesagt, das Spiel sei ein emotionales Endspiel für ihn, nicht sein Endspiel", sagte FC-Geschäftsführer Jörg Schmadtke.

Stöger meinte zu dem Thema nur: "Das ist gar nicht entscheidend. Es war ein emotionales Endspiel, weil bei einer Niederlage kann die Stimmung kippen. Das haben einige Fans aufgegriffen als ein Stöger-Endspiel. Wenn wir unsere Möglichkeiten nutzen, dann können wir da unten rauskommen und da wäre ich weiter gerne dabei."

Kölns Abwehrspieler Dominic Maroh stärkte Stöger den Rücken: "Wir haben Riesenglück mit dem Trainer. Wir kommen da zusammen raus."

Bremen kaum besser als Köln

Bremen steht mit fünf Zählern kaum besser als der FC da, der nun zwei Pünktchen auf dem Konto hat. In einem extrem zerfahrenen Spiel war der FC dem Sieg näher als die Gäste, er offenbarte aber wieder einmal seine großen Defizite im Torabschluss. (Die Tabelle der Bundesliga).

"Das war heute nicht Fisch, nicht Fleisch. Damit kannst du nichts anfangen", sagte Stöger nach dem Spiel bei Europsport.

"Die Jungs haben alles gegeben und es waren Dinge dabei, wo ich Leidenschaft gesehen habe. Das brauchst du, um da unten raus zu kommen. Wir haben es uns heute zum teil selbst schwer gemacht, hatten genug Chancen. Wenn du diese Chancen nicht nutzt, ist es schwierig, uns fehlt einfach die Ruhe vor dem Tor. Es ist wirklich schwer einzuordnen."

Pizarro-Ersatz Guirassy vergibt Mega-Chance

Claudio Pizarro, den der FC verpflichtet hatte, um eben diese Probleme zu beheben, hätte gegen seine alte Liebe Werder beginnen sollen. Es passte zur bisherigen Saison der Kölner, dass sich der Hoffnungsträger beim Aufwärmen verletzte und spontan durch den bislang glücklosen Sehrou Guirassy ersetzt werden musste.

In der 86. Minute vergab ausgerechnet Guirassy die Riesenchance zum Kölner Sieg aus kürzester Distanz kläglich, auf der Gegenseite klärte Rausch noch einmal auf der Linie (90.).

Das brachte Maroh auf die Palme. "Wir hauen uns die Dinger im Moment selbst von der Linie, erleben nur Extreme. Letztes Jahr haben wir aus nichts zwei Tore gemacht, dieses Jahr machen wir bei zwei Riesendingern keinen rein."

Und weiter: "Serou Guirassy macht ein Riesenspiel. Dass er den von der Linie holt, ist Wahnsinn, passt aber zu unserer Tabellensituation."

Und der Franzose stand gleich im Mittelpunkt: Doch zwei Kopfbälle (6., 9.) und ein Distanzschuss (13.) brachten nichts ein. Der FC begann stark, die Mannschaft hatte vor dem Spiel die Fans auf der Südkurve begrüßt, um sich gemeinsam auf die enorm wichtige Partie einzustimmen.

"Die Mannschaft steht absolut zum Trainer, die Fans stehen zur Mannschaft, wir sind eine Einheit, Grabenkämpfe darf und wird es nicht geben", sagte der verletzte Kapitän Matthias Lehmann bei Eurosport zur Pause (Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga).

Bremen völlig verunsichert

Nach der frühen Drangphase des FC verflachte die Partie immer mehr. Auch die Kölner Fans, die das Teams anfangs noch lautstark unterstützt hatten, wurden immer leiser.

Beim zuvor letzten Spiel der beiden Teams im Mai war es ein Duell um den Europapokal-Platz gewesen - diesmal ging es um extrem wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Es wurde deutlich, wieso die Mannschaft so schlecht in diese Saison gestartet sind. (Das Spiel im LIVETICKER zum Nachlesen)

Auf beiden Seiten fehlte es an Tempo und Präzision, dennoch war Köln noch die etwas aktivere Mannschaft. Die völlig verunsicherten Bremer verloren häufig den Ball im Spielaufbau und brachten sich so selbst in Bedrängnis.

Nach der Pause startete Bremen etwas besser ins Spiel. Maximilian Eggestein tauchte plötzlich frei vor dem Kölner Tor auf - er schoss aber deutlich vorbei. Auf der anderen Seite scheiterte der auffällige Leonardo Bittencourt an Werder-Keeper Jiri Pavlenka (55.).

Köln erhöhte den Druck, rannte aber zu hektisch an. Den Bremern, bei denen Max Kruse nach mehr als einem Monat Verletzungspause in der Schlussphase sein Comeback feierte, boten sich so Räume für Konter.

"Natürlich sind wir mit dem Ergebnis nicht zufrieden", sagte Werder-Coach Alexander Nouri. "Wir haben gefightet, einer war für den anderen da. Das ist die Basis. Jetzt müssen wir weiter arbeiten und das Erfolgserlebnis erzwingen."