Nach ihren Champions-League-Einsätzen unter der Woche sind der FC Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig am Samstag wieder in der Bundesliga gefordert.

Bayern-Trainer Jupp Heynckes will, dass sein Team nach dem vielversprechenden Auftakt unter seiner Regie mit zwei Siegen auch beim Hamburger SV (ab 18 Uhr im LIVETICKER) in der Spur bleibt.

"Wir müssen das auch auswärts bestätigen, was wir zu Hause geleistet haben. Wichtig ist, dass man nie zurücksteckt, sich nicht zufrieden gibt. Wir müssen jetzt zeigen, wo wir stehen", betonte Heynckes am Freitag auf der Pressekonferenz vor zwei richtungweisenden Wochen mit dem anstehenden Doppelpack gegen Leipzig, der Partie in der Champions League bei Celtic Glasgow sowie dem Kracher bei Borussia Dortmund am 4. November.

Keine allzu großen Hoffnungen machte der Bayern-Coach auf die Frage nach einer möglichen Rotation beim HSV seinen Reservisten.

Letztes Spiel: 8:0 für Bayern

Der HSV will Leidenschaft, großem Willen und einer guten Portion Courage raus aus der Formkrise. Nach fünf Niederlagen aus den vergangenen sechs Partien nimmt der öffentliche Druck auf Trainer Markus Gisdol aber zu.

Gegen die Münchner spricht wenig für eine Wende des HSV. Die Bilanz gegen den längst weit enteilten Rivalen des einst so prestigeträchtigen Nord-Süd-Gipfels ist aus Perspektive des Bundesliga-Dinos verheerend. Sechs Pleiten setzte es zuletzt gegen die Bayern in Liga und Pokal hintereinander, darunter zwei 0:8-Debakel.

Machbare Aufgaben für BVB und Leipzig

Bereits zuvor will Tabellenführer Borussia Dortmund nach der Niederlage gegen Leipzig und dem Remis in Nikosia zurück in die Erfolgsspur.

"Ein Sieg wäre gut für die Tabelle und das Gefühl", sagte BVB-Trainer Peter Bosz vor dem Gastspiel bei Eintracht Frankfurt (ab 15 Uhr im LIVETICKER).

Leipzig geht mit dem Selbstvertrauen aus den Siegen gegen Dortmund und Porto in die Partie gegen den VfB Stuttgart (ab 15 Uhr im LIVETICKER). Der Aufsteiger ist zwar zu Hause noch ungeschlagen, holte aber als einziges Team der Liga noch keinen Punkt in der Fremde.

Die Sachsen verbuchten in ihren drei Heimspielen sieben Punkte und acht Treffer. Die Hälfte davon erzielte Timo Werner, der 2016 mit dem VfB aus der Ersten Liga abstieg und in Leipzig zum Nationalspieler und erfolgreichsten deutschen Stürmer wurde.

Die Spiele am Samstagnachmittag komplettieren die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen (ab 15 Uhr im LIVETICKER) und das Duell der bisherigen Überraschungsteams zwischen dem FC Augsburg und Hannover 96 (ab 15 Uhr im LIVETICKER).