Am Samstag steigt das Debüt von Jupp Heynckes auf der Trainerbank des FC Bayern. Während die Bayern von einem Sieg ausgehen, hat Gegner Freiburg natürlich ganz andere Ziele. Coach Christian Streich will die Heynckes-Truppe "bekämpfen". Zudem hält das Topspiel am Samstagabend nicht nur die Fans in Atem. Die Polizei steht vor dem Duell zwischen Dortmund und Leipzig bereit - mehr sehen Sie ab 18.30 Uhr in Bundesliga Aktuell im TV auf SPORT1.

Die Themen der Sendung im Überblick:

- FC Bayern: Streich will Heynckes "bekämpfen"

- Dortmund vs. Leipzig: Topspiel oder Zoffspiel

- Alle Infos und Highlights zum 8.Spieltag