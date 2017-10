Nach der Entlassung von Carlo Ancelotti gilt der frühere Dortmunder Coach Thomas Tuchel als Topfavorit auf den Trainerposten beim FC Bayern.

Ex-Bayern-Spieler Michael Tarnat ist von den Qualitäten Tuchels überzeugt.

"Er hat in Dortmund gezeigt, dass er gute Arbeit leistet", sagte der Leiter der Nachwuchsabteilung von Hannover 96 am Rande des Regionalligaspiels gegen den Hamburger SV II bei SPORT1.

"Ich glaube, dass Thomas Tuchel einer der besten deutschen Trainer auf dem Markt ist. Er spricht deutsch. Ich glaube, das ist ein Kriterium bei den Bayern", ergänzte Tarnat, der von 2010 bis 2016 Nachwuchskoordinator beim FC Bayern war.

Die Münchner hatten sich am vergangenen Donnerstag nach der 0:3-Niederlage bei Paris Saint-Germain von Ancelotti getrennt.

Unter der Leitung von Interimstrainer Willy Sagnol verspielte der Rekordmeister am Sonntag beim 2:2 bei Hertha BSC zum zweiten Mal in Folge in der Liga eine 2:0-Führung.