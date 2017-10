Viel Krampf, kein Glanz - aber letztlich der dritte Sieg im dritten Spiel unter Jupp Heynckes.

Der FC Bayern hat sich trotz eines spielerischen Rückfalls mit 1:0 (0:0) beim Hamburger SV durchgesetzt. (Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga)

Der Rekordmeister zog durch den Erfolg im Samstagabendspiel der Bundesliga nach Punkten mit Tabellenführer Borussia Dortmund gleich. (Tabelle der Bundesliga)

Bayern müssen sich steigern

In den anstehenden Topduellen mit RB Leipzig in Pokal und Liga muss den Münchnern aber eine deutliche Leistungssteigerung gelingen.

"In Hamburg war es immer sehr schwer. Vor der Begegnung wurde immer nur das Ergebnis diskutiert, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Spiel erstmal gespielt werden muss", sagte Heynckes bei Sky. "Wir werden über unser Spiel in der ersten Halbzeit reden. In der zweiten Halbzeit war es besser, da hatten wir viele hochkarätige Chancen. Aber wenn man die nicht macht, bleibt es eng."

Bayern 50 Minuten in Überzahl

Heynckes' Team spielte nach einer umstrittenen Roten Karte gegen Hamburgs Gideon Jung ab der 39. Spielminute in Überzahl.

Nach einem Patzer von Mergim Mavraj nutzte Corentin Tolisso dann zu Beginn des zweiten Durchgangs die erste echte Gelegenheit aus kurzer Distanz zum 1:0 (52.). Die Vorlage kam vom eingewechselten Thomas Müller, der nach nur zehn Minuten wegen Oberschenkelproblemen wieder vom Platz musste.

Tolisso: "Tempo hat gefehlt"

"Es war ein sehr wichtiges Spiel, wir haben zuvor das Ergebnis aus Dortmund gesehen. Aber es war sehr kompliziert", sagte Tolisso bei Sky. "Uns hat Tempo gefehlt, wir hatten einige Konzentrationsschwächen."

Unglücklich lief es auch für den HSV und Trainer Markus Gisdol trotz eines engagierten Auftritts. Die Rothosen müssen die sechste Niederlage aus den vergangenen sieben Spielen verkraften und befinden sich längst wieder im Krisenmodus.

Fünf Änderungen in der Bayern-Startelf

Heynckes rotierte kräftig. Fünf frische Kräfte brachte der 72-Jährige, darunter auch James und Tolisso. Stars wie Jerome Boateng, Müller und Joshua Kimmich sollten vor den Leipzig-Prüfungen zunächst eine Pause erhalten. Die Bayern hatten durch das 2:2 des BVB eine zusätzliche Motivationsspritze erhalten: Das Team von Heynckes wollte dem Meisterschaftskontrahenten zumindest auf die Pelle rücken, begann aber ungewohnt verhalten. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Gegen die zeitweise mit Fünferkette agierende HSV-Defensive fehlte Arjen Robben und Co. zunächst die zündende Idee, die Gastgeber glichen die individuelle Unterlegenheit in der Anfangsphase mit leidenschaftlichem Einsatz aus. Nach einem ersten Fernschuss von Andre Hahn in die Arme von Bayern-Torwart Sven Ulreich (3.) herrschte bis zur 21. Spielminute und Robbens Versuch an das Außennetz des Tores von Christian Mathenia kaum Aufregung in den Strafräumen.

Lewandowski kaum zu sehen

Die Gäste hielten den Ball viel in den eigenen Reihen, doch es fehlte sowohl auf den Außenpositionen als auch im Mittelfeldzentrum an kreativen Momenten, Starstürmer Robert Lewandowski kam so kaum zur Geltung.

So richtig schnellte der Puls der Zuschauer erst kurz vor dem Halbzeitpfiff in die Höhe. Jung fuhr bei einem Bayern-Konter Kingsley Coman von der Seite in die Parade. Der Platzverweis von Schiedsrichter Marco Fritz schockierte die Hamburger und brachte Gift in die Partie.

Müller bereitet vor - und muss raus

Mit dem Wechsel schickte Heynckes Weltmeister Müller zur Belebung des Offensivspiels auf den Rasen und fuhr schnell den Ertrag ein. Doch auch mit der Führung im Rücken agierten die Münchner, die am Mittwoch in der zweiten Runde des DFB-Pokals in Leipzig ran müssen, längst nicht immer souverän. Hahn kam dem Ausgleich ziemlich nahe, als er Ulreich mit seinem Linksschuss alles abverlangte (53.).

Da der eingewechselte Thiago mit einem feinen Versuch aus der Distanz nur den Pfosten traf, gab der HSV die Hoffnung auf einen Punkt lange nicht auf und kämpfte verbissen. Eine Großchance bekam er nicht mehr, auf der Gegenseite scheiterte auch Tolisso am Pfosten (83.).