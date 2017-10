Die ersten Gegentore und die erste Heimniederlage kassiert: Nach acht Begegnungen vor eigenem Publikum ohne Niederlage verlor Hannover 96 unter Coach Andre Breitenreiter gegen Eintracht Frankfurt mit 1:2 (1:1). "Trainerübergreifend" war der Aufsteiger zuvor sogar 398 Tage vor heimischer Kulisse ungeschlagen geblieben.

In einer starken Anfangsphase gingen die Gäste nicht überraschend in der zehnten Minute in Führung. Sebastien Haller nutzte ein Zuordnungsproblem bei den Platzherren und schob den Ball an 96-Torhüter Philipp Tschauner vorbei ins Tor.

Für den Ausgleich sorgte Hannovers Abwehrchef Salif Sane, der in der 36. Minute nach Ecke von Pirmin Schwegler höher als zwei Frankfurter Defensivakteure sprang und per Kopfball erfolgreich war. Für die Entscheidung zugunsten der Hessen sorgte Ante Rebic in der Schlussminute der regulären Spielzeit. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Munteres Spiel in Hannover

43.500 Zuschauer in der WM-Arena am Maschsee sahen ein ausgeglichene, muntere, aber nicht hochklassige Begegnung, in der sich die beiden Teams über weite Strecken neutralisierten. Und da die Hintermannschaften hüben wie drüben wenig zuließen, waren Torchancen, insbesondere in der ersten Halbzeit, Mangelware. Marius Wolf (27.) hätte die Eintracht-Führung ausbauen können, in der 42. Minute verpasste 96-Torjäger Martin Harnik den Führungstreffer.

Nach dem Seitenwechsel war das Team von Eintracht-Trainer Niko Kovac einem Torerfolg deutlich näher. Die Platzherren standen unverständlich tief und kamen fast eine Viertelstunde kaum aus der eigenen Spielhälfte heraus. In der 49. Minute konnte Tschauner einen verdeckten Schuss von Wolf gerade noch zur Ecke abwehren. (Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga)

Fan-Boykott bei 96

Breitenreiter reagierte auf die Probleme seiner Schützlinge und ersetzte Niclas Füllkrug in der 61. Minute durch Ihlas Bebou. Danach konnte der Neuling die Partie wieder etwas offener gestalten, musste sich letztlich allerdings doch noch geschlagen geben. (Tabelle der Bundesliga)

Am Vorabend der Partie hatten die 96-Ultras beschlossen, auch in den kommenden acht Wochen ihren Stimmungsboykott im Stadion fortzusetzen. Die Schmähgesänge gegen 96-Präsident Martin Kind, der die Mehrheitsanteile des Klubs übernehmen will, sollen allerdings zunächst eingestellt werden.

96-Coach Andre Breitenreiter war nach Abpfiff nicht einverstanden mit der Leistung seiner Mannschaft: "Wir haben viele entscheidende Duelle verloren und dürfen uns deshalb über die Niederlage nicht beschweren. Es haben Kleinigkeiten entschieden, aber die waren jeweils zugunsten der Frankfurter. Über 90 Minuten gesehen war der Sieg für die Frankfurter nicht ganz unverdient."

Eintracht-Trainer Niko Kovac zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: "Der Zeitpunkt des Siegtreffers war sicherlich glücklich, aber wir hatten viel mehr Chancen und haben deshalb verdient gewonnen. In den wichtigen Szenen waren wir präsenter als der Gegner und sind dafür belohnt worden. Jetzt haben wir zweimal in der Schlussphase gewonnen, das ist positiv, aber es kann auch wieder in die andere Richtung gehen."

Zweite Niederlage in Serie für Hannover

Hannovers Manager Horst Heldt sagte gegenüber SPORT1: "Einen Sonntagsschuss als Last-Minute-Tor zu bekommen ist immer bitter, ein Unentschieden wäre in Ordnung gewesen. Aber die Eintracht war insgesamt den Tick besser." Nach der zweiten Niederlage in Folge sieht er aber keinen Negativtrend: "Das es eine harte und intensive Saison wird, war uns vorher klar."

Torschütze Sane sowie der quirlige Kenan Karaman verdienten sich bei den Norddeutschen die besten Noten. Stärkste Akteure bei der Eintracht waren Haller und der aufgrund seiner Schnelligkeit stets gefährliche Mijat Gacinovic.

