Hertha BSC hat vor dem Spiel gegen den FC Schalke für Aufsehen gesorgt.

Die Berliner Spieler knieten vor dem Anstoß der Partie um den Mittelkreis. Auch auf der Auswechselbank setzten Trainer und Profis ein Zeichen und knieten.

Vorbild dieser Aktion sind die Proteste in der NFL, wo einige Spieler bei der US-Hymne knien, um gegen Rassismus und Diskriminierung zu protestieren. "Wir wollten klare Haltung beziehen. Wir sind davon ja auch tagtäglich betroffen, mit vielen Spielern aus verschiedenen Nationen", erklärte der verletzte Sebastian Langkamp bei Sky die Proteste.

So schrieben die Berliner: "Hertha BSC steht für Vielfalt, Toleranz und Verantwortung! Für ein Berlin, das auch in Zukunft weltoffen ist." Aus diesem Grund schließe man sich den Protesten der amerikanischen Sportler an und setze ein Zeichen gegen Diskriminierung.

