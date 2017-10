Nach dem 0:3-Debakel gegen den FC Augsburg am Sonntag hat Werder Bremen am Montagmorgen die Reißleine gezogen und sich von Trainer Alexander Nouri und dessen Assistenten Markus Feldhoff getrennt.

Das gaben die Hanseaten als Resultat einer Krisensitzung am Sonntagabend bekannt. Werder steht nach zehn Spieltagen noch immer ohne Sieg da und hat erst drei Treffer erzielt. (Die Bundesliga-Tabelle).

Bis zum kommenden Bundesligaspiel am Freitag gegen Eintracht Frankfurt übernimmt U23-Trainer Florian Kohfeldt unterstützt von seinem Co-Trainer Thomas Horsch und U17-Co-Trainer Tim Borowski die Trainingsgestaltung.

Baumann hofft auf Impuls der neuen Trainer

"Wir sind der Überzeugung, dass dieses Trainerteam in den kommenden Tagen einen wichtigen Impuls setzen kann und die Verunsicherung in der Mannschaft auflösen kann", wurde Geschäftsführer Frank Baumann in der Pressemitteilung des Klubs zitiert.

"Alex Nouri hat in der vergangenen Saison eine sehr schwere Aufgabe übernommen und sie erfolgreich gemeistert. Dafür möchten wir uns bedanken. Er bringt alles mit, was einen erfolgreichen Trainer ausmacht. Ich bin sicher, dass er seinen Weg erfolgreich an anderer Stelle fortsetzen wird.“

Nouri war hatte im September 2016 den Trainerposten von Viktor Skripnik übernommen - zunächst als Interimscoach, ab Oktober schließlich als Cheftrainer. Dank einer starken Rückrunde führte er Werder ins gesicherte Mittelfeld. An diese Leistungen konnte das Team in dieser Saison jedoch zu keinem Zeitpunkt anknüpfen.

Koller als Nachfolger hoch gehandelt

Nach der Niederlage gegen Augsburg hatte Werder-Geschäftsführer Frank Baumann schon das Ende der Ära Nouri angedeutet. "Ich kann keine Job-Garantie geben", hatte Baumann gesagt und ergänzt: "Wenn wir der Überzeugung sind, dass Alex nicht mehr die beste Lösung ist und ein anderer Trainer die schwierige Situation besser lösen kann, haben wir die Verantwortung für den Verein, solche Entscheidungen auch zu treffen."

Nach SPORT1-Informationen hat Marcel Koller, der ehemalige Nationaltrainer Österreichs, gute Chancen auf die Nachfolge Nouris. Als weitere Kandidaten gelten neben Kohfeldt auch Bruno Labbadia, Markus Weinzierl und Andre Schubert.

Sogar über eine Rückkehr von Altmeister Thomas Schaaf wird bereits spekuliert.

Kohfeldt Jahrgangsbester 2015

Kohfeldt hatte von 2014 bis 2016 bereits im Trainerteam von Viktor Skripnik gestanden und anschließend die U23 übernommen, die er zum Klassenerhalt in der 3. Liga führte. 2015 hatte der 35-Jährige alte Kohfeldt den Fußballlehrer-Lehrgang als Jahrgangsbester ab.

Die U23 übernimmt vorerst Mirko Votava, unterstützt vom routinierten Angreifer Rafael Kazior.