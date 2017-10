RB Leipzig und der SC Freiburg müssen je ein Bundesliga-Spiel auf ihre Verteidiger Willi Orban und Caglar Söyüncü verzichten.

Beide Defensivspezialisten wurden vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nach ihren Roten Karten vom Wochenende für eine Ligapartie gesperrt.

Leipzigs Kapitän Orban war im Top-Spiel bei Rekordmeister Bayern München (0:2) am Samstag wegen einer Notbremse in der 13. Minute des Feldes verwiesen worden und fehlt RB nun im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen Hannover 96. SC-Akteur Söyüncü war am Sonntag im Duell beim VfB Stuttgart (0:3) in der zwölften Spielminute wegen eines absichtlichen Handspiels vom Platz geflogen.

Der Türke kann damit nicht am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Schalke 04 mitwirken. Die nach Ansicht des Videobeweises gefällte Entscheidung des Hamburger Schiedsrichters Tobias Stieler hatte aufseiten der Freiburger für Unmut gesorgt.