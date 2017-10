Matthias Sammer hat die Leistung des FC Bayern im DFB-Pokal gegen RB Leipzig kritisiert.

In einem Elfmeter-Krimi setzten sich die Bayern am Ende mit 5:4 durch. Am Samstag (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) kommt es zur Revanche in der Bundesliga. Doch für Sammer war die Leistung der Münchner trotz des gewonnen Spiels nicht gut.

"Ich will nur bis zur Roten Karte analysieren. Danach war es ein ungleiches Spiel. Bayern ist nach wie vor eine Spitzenmannschaft, aber sie müssen noch viele Dinge verbessern: Ihre Geschlossenheit, ihre Abläufe, ihre Selbstsicherheit und insbesondere im Mittelfeldbereich. Das wirkt unrund und nicht abgestimmt. Ich sehe da große Reserven", sagte der 50-Jährige bei Eurosport.

Sammer war von 2012 bis zum 10. Juli 2016 Sportvorstand beim FC Bayern, bevor er aus gesundheitlichen Gründen sein Amt niederlegte.