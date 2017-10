Für den FC Bayern kommt es derzeit knüppeldick - nicht nur sportlich.

Nachdem das Lazarett des Rekordmeisters im Saisonverlauf zwischenzeitlich schon prall gefüllt war und Manuel Neuer nach seinem Mittelfußbruch erst im kommenden Jahr sein Comeback feiern wird, erwischte es nun Franck Ribery.

Der Franzose, der im Spiel bei Hertha BSC von Interimstrainer Willy Sagnol in die Startelf beordert wurde, verletzte sich in der 60. Minute womöglich schwer am linken Knie und musste unter Schmerzen ausgewechselt werden.

Franck Ribery wird aus dem Stadion geführt © SPORT1

Ribery war mit gestrecktem Bein auf den Ball getreten und hatte dann sein Bein überstreckt - der 34-Jährige sank schreiend zu Boden und hielt sich sogleich das schmerzende Knie.

Gestützt von zwei Betreuern humpelte Ribery in Zeitlupentempo Richtung Katakomben. Das angeschlagene Bein konnte er dabei nicht belasten.

Nach Sky-Informationen wurde Ribery direkt ins Krankenhaus gefahren.