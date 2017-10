Der neue, alte Hoffnungsträger ist wieder da: Am heutigen Montag kehrt Jupp Heynckes zurück zum FC Bayern München.

SPORT1 berichtet über Heynckes' offizielle Vorstellung ab 11.30 Uhr im LIVESTREAM und im LIVETICKER - und erklärt, wie der erste Arbeitstag des 72-Jährigen ablaufen wird. Gegen 15.30 wird Heynckes dann erstmals wieder das Bayern-Training leiten.

+++ Rummenigge über Tuchel +++

SPORT1 hakt bei Rummenigge nach hinsichtlich kolportierter Gespräche mit Thomas Tuchel: "An Gerüchten ist nicht immer alles wahr, was verkündet wird. Ich kann eines heute schon klar sagen: Wir werden im Jahr 2017 noch nicht verkünden, was am 01.06.2018 passieren wird. Wir werden uns mit der Entscheidung viel Zeit nehmen." Aha.

+++ Rummenigge sieht keine Konflikte +++

"Wir hatten gute und auch überfällige Gespräche dazu. Ansonsten ist zu dem Thema alles gesagt", ergänzt Rummenigge zum gleichen Thema.

+++ Hoeneß: Ziehe mir Schuh an +++

Jetzt bezieht Hoeneß zu kolportierten Unstimmigkeiten mit Rummenigge: "Es hat in den letzten zehn Jahren immer wieder mal Unebenkeiten gegeben. Ich ziehe mir den Schuh an, dass wir das zuletzt ein bisschen viel an die Öffentlichkeit getragen haben. Ich denke, dass das in den nächsten Monaten nicht mehr passieren wird. Sie können das gerne beobachten, das wird dem FC Bayern nur guttun."

+++ Heynckes hat viel vor +++

"Ich glaube schon, dass ein Ruck durch die Mannschaft gehen wird. Das Wichtigste ist, dass die Spieler den Glauben an sich zurückgewinnen", sagt Heynckes. "Aber es liegt sehr viel Arbeit vor uns."

+++ Sagnol erst mal außen vor +++

Und war wird mit Interimscoach Sagnol? "Ich habe mit Willy Sagnol ein Gespräch geführt und ihm gesagt, dass er nicht Teil des Trainerteams sein wird. Es wird ein weiteres Gespräch diese Woche folgen mit ihm", sagt Rummenigge.

+++ Plädoyer für Ancelotti +++

Nun äußert Heynckes sein Mitgefühl für seinen entlassenen Vorgänger: "Ich war betroffen wegen Carlo Ancelotti. Er ist ein Gentleman. Es haben alle große Trainer schon erlebt, dass es einfach nicht passt. Er war aber letzte Saison Deutscher Meister, das ist das oberste Ziel eines Bayern-Trainers. Ich schätze ihn sehr. Alles, was ich sage, geht nicht gegen ihn"

+++ Lange Leine statt von oben befohlen +++

Und der Neucoach ergänzt: "Die Spieler regeln viele Dinge selbst. Es ist wichtig, eine Hierarchie wiederherzustellen. Es ist wichtig, den Spielern das Vertrauen zu geben, das sie in ihre eigene Stärke haben müssen. Die Spieler brauchen Führung, ich pflege die Kommunikation mit den Spielern und bin nicht konfliktscheu."

+++ Heynckes über Hierarchie +++

Heynckes erklärt das Binnenverhältnis beim FCB: "Der FC Bayern hatte viele Jahre ein ganz klare Hierarchie in der Mannschaft - von Schweinsteiger und Lahm über Robben und Ribery bis zu Alaba und Xabi Alonso und Boateng. Viele Spieler haben ein Gewicht in der Umkleidekabine."

+++ Salihamidzic über Gerland +++

Salihamidzic äußert sich ebenso: "Als Verein haben wir die Voraussetzungen für ihn geschaffen, damit er optimal arbeiten kann. Hermann Gerland wird zwar im Nachwuchsleistungszentrum fehlen, aber er ist ja trotzdem nicht aus der Welt."

+++ Und noch mal Rummenigge +++

Diesmal ein schöner Vergleich vom Vorstandsboss: "Deutschland ist ein Land der Handwerker, es gibt Lehrlinge, Gesellen und Meister. Und Jupp ist der absolute Meister. Bei Jupp haben wir auch das Feuer gespürt, das in ihm noch lodert."

+++ Rummenigge: Er kennt Bayern in- und auswändig

Und Karl-Heinz Rummenigge fügt an: "Jupp ist ein Mann, der den FC Bayern in- und auswändig kennt. Wir alle erinnern uns gerne an seinen Abschluss damals hier. Er ist jetzt der richtige Mann hier mit seiner Erfahrung."

Hoeneß: Jupp mein ziemlich bester Freund

Hoeneß ergreift nun das Wort: "Jupp Heynckes gibt uns die Zeit, in aller Ruhe alle Probleme anzugehen. Ich persönlich freue mich, dass mein ziemlich bester Freund wieder da ist."

+++ Monolog dauert fast zehn Minuten +++

Heynckes mag gar nicht mehr aufhören zu reden: "Wir können nicht viel trainieren, wir haben immer den Rhythmus Mittwoch-Samstag-Mittwoch. Es wird nicht leicht, Trainingsreize zu setzen. Aber ich denke, dass ich genügend Erfahrung habe, das hinzubekommen."

+++ Noch mal zu Pizarro +++

"Ich musste Claudio in Turin in der Champions League mal auf die Tribüne setzen, dieser Claudio hat mir jetzt geschrieben, 'Trainer, viel Glück!' Das fand ich großartig!"

+++ Vorfreude und keine Sorge +++

"Ich bin sehr optimistisch, dass es gut funktionieren wird. Ich kann Ihnen sagen, dass ich in den letzten Tagen unzählige Mails und SMS bekommen habe. Angenehmerweise auch von vielen ehemaligen Spielern - ob Teneriffa, Bilbao, Schalke. Auch Claudio Pizarro schrieb mir eine SMS, er war in der Triple-Saison dritter Stürmer.

+++ Hermann als wichtiger Begleiter +++

"Ich habe in den Gesprächen gefiltert, was kann ich machen. Dann habe ich gesagt: Wenn ich das mache, dann ist es ganz wichtig, dass ich mein Trainerteam wieder habe. Dann hat sich das etwas hingezogen durch die Situation mit Peter Hermann in Düsseldorf, denn der hat dort echt gute Arbeit geleistet."

+++ Echter Freundschaftsdienst +++

"Alle wissen ja, dass eine Freundschaft zwischen mir und Uli Hoeneß besteht. Der Kontakt ist auch zu Karl-Heinz Rummenigge nie abgerissen", bekennt Heynckes.

+++ Blick zurück an den Abschied +++

"2013 habe ich ziemlich emotional reagiert. Ich hatte damals viele Angebote von europäischen Spitzenclubs, es stand für mich fest, dass ich nicht mehr zurückkehren will. Jetzt ist es eine andere Situation. Jetzt hat mich der FC Bayerngebeten, das Traineramt befristet zu übernehmen. Ich habe den Ist-Zustand der Mannschaft analysiert, habe geschaut, wo der FC Bayern gerade steht."

+++ Heynckes: "Habe viel nachgedacht"

"Ich hatte mir nach meinem Karriereende als Trainer eigentlich nie mehr Gedanken gemacht, doch noch mal zu trainieren. Aber nach den Gesprächen mit Uli Hoeneß habe ich viel nachgedacht", so Heynckes.

+++ 11.31 Uhr: Pünktlicher Beginn +++

Und da ist Heynckes auch schon auf dem Podium - im Maßanzug und blau gepunkteter Krawatte. Ein Gentleman, wie man ihn eben kennt, der die Menge mit "Grüß' Gott" begrüßt!".

+++ 11.30 Uhr: Gleich geht's los +++

So, nun ist halb zwölf. So langsam darf's hier losgehen. Die versammelte Journaille und die Öffentlichkeit wartet auf Heynckes erste Worte.

+++ 11.05 Uhr: Noch eine knappe halbe Stunde +++

So langsam wird es voll im Pressezentrum der Allianz Arena. SPORT1 ist in Person von Martin Volkmar (twitter: @MartinVolkmar ), Stefan Kumberger (@Kumbert) und Dominik Heuer (@DominikHeuer) mit drei Reportern vor Ort - so verpassen Sie garantiert nichts.

+++ 10.55 Uhr: Training am Nachmittag +++

Auf dem Vereinsgelände an der Säbener Straße steigt dann ab 15.30 Uhr das erste Training unter "Don Jupp". Bei der für Fans offenen Einheit wird jedoch nur ein Rumpfkader auf dem Rasen stehen, weil viele Nationalspieler wegen der WM-Qualifikation erst in den kommenden Tagen zurückkehren.

+++ 10.35 Uhr: Wie geht es weiter mit Sagnol?

Nachdem Willy Sagnol nicht mehr zum Stab vom neuen Bayern-Trainer Jupp Heynckes gehören wird, soll die Entscheidung über seine Zukunft beim Rekordmeister am Dienstag gefällt werden.

Laut kicker wird er sich dann mit dem Vorstandvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge und Präsidenten Uli Hoeneß zu einem Gespräch zusammensetzen.

Erst am Freitag war Sagnol mitgeteilt worden, dass seine Assistententätigkeit bei den Münchnern nach dem Abgang von Carlo Ancelotti beendet ist.

+++ 10.22 Uhr: Erste Personalentscheidungen +++

Heynckes hat die ersten Personalentscheidungen bereits getroffen. Der in der WM-Qualifikation gesperrte Chilene Arturo Vidal wurde umgehend nach München zurückbeordert.

Zudem hat sich Heynckes in der Torwartfrage festgelegt: "Sven Ulreich bleibt im Tor, aber ich bin froh, dass ich in Tom Starke einen prima Backup habe", erklärte er im kicker.

+++ 10.15 Uhr: Der Countdown läuft +++

Nur noch eineinhalb Stunden, dann legt Heynckes los - und das nach vier Jahren in Fußball-Rente. Die Öffentlichkeit ist gespannt, wie sich der Fußballlehrer 1591 Tage nach dem Triple-Triumph von 2013 präsentieren wird. Es ist bereits Heynckes' viertes Engagement in München.

"Ohne den FC Bayern hätte ich nie diese Trainerkarriere gemacht, da muss ich etwas zurückgeben", sagte der 72-Jährige am Sonntag nach seiner Ankunft in München.

+++ 9.57 Uhr: Müller stichelt gegen Ancelotti +++

Thomas Müller ist davon überzeugt, dass Heynckes die Bayern wieder zurück in die Erfolgsspur führen wird - und hat sich dabei zugleich einen Seitenhieb gegen dessen Vorgänger Carlo Ancelotti nicht verkniffen.

"Wir werden wieder gutes Training haben", sagte Müller süffisant auf SPORT1-Nachfrage nach dem 5:1-Sieg des DFB-Teams gegen Aserbaidschan.

"Durch einen neuen Reiz, egal wer jetzt Trainer geworden ist, bist du als Mannschaft auch wieder gefordert. Ich hoffe, dass wir das am Samstag gleich zeigen", ergänzte Müller mit Blick auf das Duell am Samstag mit dem SC Freiburg (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

+++ 9.33 Uhr: Happiges Startprogramm +++

Heynckes' Herausforderungen haben es gleich in sich angesichts von sieben Spielen binnen drei Wochen. Dabei stehen auch zwei Duelle mit Vizemeister RB Leipzig (Pokal und Liga) an - neben zwei richtungweisenden Partien in der Champions League gegen Celtic Glasgow und dem Knaller bei Borussia Dortmund (4. November). Heynckes ist also sofort gefordert.

+++ 9.15 Uhr: Alles gerichtet in Allianz Arena +++

Ab 11.30 Uhr wollen die Bayern-Bosse um Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, Präsident Uli Hoeneß und Sportdirektor Hasan Salihamidzic Heynckes in der Allianz Arena als neuen Trainer vorstellen.

Das Medienaufgebot dürfte groß sein, wenn Heynckes seine Ziele und Vorstellungen für das bis zum Saisonende vereinbarte Comeback in der Bundesliga erklärt.