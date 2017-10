Valentino Lazaro hat den viel diskutierten Kniefall von Hertha BSC vor dem Spiel gegen Schalke 04 verteidigt.

Den Verwurf, es handle sich bei der Protestaktion um einen PR-Gag, wies der 21-Jährige entschieden zurück.

"Die Leute, die das sagen, haben nicht so viel Ahnung von dem Thema", sagte der Österreicher auf SPORT1-Nachfrage. "Die PR-Gag-Aussagen lassen wir an uns abprallen. Wir wissen, wofür es stehen soll und die, die das auch so sehen, hat es berührt und die freuen sich darüber."

Hertha wollte nach eigenen Angaben ein Zeichen für "Vielfalt, Toleranz und Verantwortung" setzen. Vorbild dieser Aktion sind die Proteste in der NFL, wo einige Spieler bei der US-Hymne knien, um gegen Rassismus, Diskriminierung und die Politik von US-Präsident Donald Trump zu protestieren.

Lazaro: Trumps Verhalten wird weltweit beobachtet

"Es zeigt, dass das Verhalten des amerikanischen Präsidenten weltweit beobachtet wird", sagte der Hertha-Stürmer. "Der Präsident regt sich auf, dass man damit in der NFL die amerikanische Hymne beleidigt und nicht respektiert."

Hertha-Trainer Pal Dardai wollte sich am Montag am Rande des Trainings nicht zu der Aktion vom Samstag äußern.

Die Geste fand weltweit Beachtung, auch in den USA. Unter anderem widmete ihr die renommierte Washington Post einen Artikel.

Ex-NFL-Profi Werner reagiert verwundert

Es gab aber auch Kritik seitens des früheren NFL-Profis Björn Werner.

"Ich habe es gestern gesehen und mich gefragt: 'Warum knien die denn jetzt?'", sagte der gebürtige Berliner. "Cool, wenn es der richtige Support ist. Aber ich bin der Meinung, das hat etwas mit der NFL zu tun und da sollte man sich raushalten. Du kennst die ganzen Gründe nicht. Es ist schwierig, wenn du in einem anderen Land lebst."