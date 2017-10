Bayern Münchens Offensivstar James (26) hat nach seinem Ausfall beim DFB-Pokalspiel gegen RB Leipzig am Donnerstag bereits wieder mit der Mannschaft trainiert. Demnach haben sich die Rückenbeschwerden des Kolumbianers gebessert. Offen sei dennoch, ob James am Samstag im Bundesligaduell mit den Sachsen (18.30 Uhr im LIVETICKER) bereits wieder zum Kader gehören werde.

Einen Schritt in Richtung seines Comebacks machte der lange verletzte Spanier Juan Bernat. Der 24-Jährige absolvierte am Donnerstag erstmals seit etwa drei Monaten Teile des Mannschaftstrainings. Bernat hatte Ende Juli während der Asien Tour des FC Bayern einen Riss der Syndesmose im linken Sprunggelenk erlitten. Er werde in den nächsten Tagen die Belastung steigern, schrieben die Münchner.