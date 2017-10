Jupp Heynckes steht kurz davor, wieder Trainer des FC Bayern München zu werden. Für den Erfolgscoach wäre es bereits die vierte Amtszeit beim Rekordmeister.

Dabei hatte der 72-Jährige in seiner letzten Amtszeit von 2011 bis 2013 seine beste Zeit mit den Münchnern erlebt.

Die Ausbeute von Jupp Heynckes in seiner bislang letzten Amtszeit bei den Bayern kann sich sehen lassen © iM Football

An der Säbener Straße versuchten sich bereits zahlreiche Weltklasse-Trainer. Doch weder Pep Guardiola noch Carlo Ancelotti oder Ottmar Hitzfeld kamen an die Punkteausbeute des Routiniers vom Niederrhein in diesen zwei Jahren heran.

Mit 2,43 Punkten holte Don Jupp in seiner bislang letzten Amtszeit bei den Roten im Schnitt mehr Zähler als jeder andere Bayern-Coach.