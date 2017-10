Thomas Müller ist davon überzeugt, dass Jupp Heynckes den FC Bayern wieder zurück in die Erfolgsspur führen wird.

Mit Blick auf den neuen Coach, der am Montag zum vierten Mal als Trainer beim Rekordmeister übernimmt (Heynckes' Vorstellung ab 11.30 Uhr im LIVESTREAM und LIVETICKER), konnte sich Müller einen Seitenhieb Richtung Vorgänger Carlo Ancelotti nicht verkneifen.

Müller prophezeit "gutes Training"

"Wir werden wieder gutes Training haben", sagte Müller nach dem 5:1-Sieg des DFB-Teams gegen Aserbaidschan.

Heynckes sei zum momentanen Zeitpunkt für die Bayern der richtige Trainer, "weil er eben jetzt - kurzfristig aktiviert - der Mannschaft neue Impulse geben kann, was Leidensfähigkeit Einsatzbereitschaft und defensive Einstellung betreffen", sagte Müller. "Durch einen neuen Reiz, egal wer jetzt Trainer geworden ist, bist du als Mannschaft auch wieder gefordert. Ich hoffe, dass wir das am Samstag gleich zeigen."

Heynckes wird am Samstag beim Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr im LIVETICKER) erstmals wieder auf der Bank der Münchner sitzen.

"Entscheidung ein Stück weit überraschend"

Dass der 72-Jährige erneut das Ruder beim FCB übernimmt, hat Müller durchaus überrascht.

"Es waren ja nicht die wirklich offensichtlichen Lösungen vorhanden. Dementsprechend war jede Entscheidung auch ein Stück weit überraschend", sagte der 28-Jährige - und nahm zugleich sich und seine Teamkollegen in die Pflicht: "Jupp Heynckes steht dem FC Bayern nahe und anders herum. Dementsprechend versucht er uns zu helfen, und wir als Mannschaft müssen in die Bresche springen, dass das auch positiv wird."

Heynckes hatte sich ursprünglich nach dem Gewinn des Triples 2013 mit den Bayern in den Ruhestand verabschiedet. Nach der Trennung von Ancelotti im Anschluss an das 0:3-Debakel bei Paris Saint-Germain holten die Bayern ihren früheren Erfolgscoach zurück. Heynckes unterschrieb in München einen Vertrag bis Saisonende.