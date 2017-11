Trainer Julian Nagelsmann von Bundesligist 1899 Hoffenheim hat Kontakte zu Ligakonkurrent Borussia Dortmund dementiert.

"Ich habe keinen Kontakt zu anderen Vereinen. Ich mache mir zur Aufgabe, dass wir hier wieder in die Erfolgsspur kommen und unseren eigenen Ansprüchen gerecht werden. Damit ist das Thema ganz schnell wieder abgehakt", sagte Nagelsmann am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) gegen Vizemeister RB Leipzig.

Nagelsmann als Bosz-Nachfolger gehandelt

Nagelsmann war zuletzt als möglicher Kandidat auf die Nachfolge von Peter Bosz genannt worden, der beim BVB nach sechs Ligaspielen ohne Sieg und dem Derby-Debakel gegen Schalke 04 (4:4 nach 4:0-Führung) gewaltig unter Druck steht. Der 30-jährige Nagelsmann soll trotz seines Vertrags bis Juni 2021 auch beim deutschen Rekordmeister Bayern München hoch im Kurs stehen.

Nach nur einem Sieg aus den vergangenen sieben Ligaspielen soll gegen Leipzig wieder ein Erfolgserlebnis her. "Wir haben letztes Jahr eine außergewöhnliche Saison gespielt - die zählt aber nicht mehr. Um erfolgreich zu sein, müssen wir mehr tun als zuletzt", sagte Nagelsmann, der um den Einsatz der angeschlagenen Sandro Wagner, Serge Gnabry und Benjamin Hübner bangt. Abwehrchef Kevin Vogt fehlt nach seiner fünften Gelben Karte.