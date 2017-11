Aller schlechten Dinge sind drei: Christoph Kramer hat sich im Heimspiel gegen den FC Bayern erneut am Kopf verletzt.

Der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach musste bereits in der zehnten Minute ausgewechselt werden, nachdem er von seinem Teamkollegen Jannik Vestergaard umgerannt wurde.

In der laufenden Saison wurde Kramer damit schon zum dritten Mal am Kopf verletzt. Gegen Leipzig hatte ihn Naby Keita an der Nase erwischt, gegen Stuttgart musste er nach einem Kopftreffer von Anastasios Donis ausgewechselt werden.

Nach seinem erneuten K.o. wurde Kramer mit der Trage vom Platz befördert und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Es besteht der Verdacht auf Gehirnerschütterung.

Die Bayern wünschten dem 26-Jährigen via Twitter bereits gute Besserung.