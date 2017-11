Nach dem 2:2 im Länderspiel gegen Frankreich ist die deutsche Nationalmannschaft seit 21 Spielen ungeschlagen. Doch gelingt dem Team von Bundestrainer Joachim Löw auch die Titelverteidigung?

Mit dieser Frage beschäftigt sich Bundesliga Aktuell am Mittwoch (ab 18.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1). Zudem hat SPORT1 Dortmunds Torwart Roman Bürki exklusiv zum Interview getroffen.

Die Themen der Sendung im Überblick:

- DFB-Team 2017 ungeschlagen! Wie realistisch ist die Titelverteidigung?

- Bürki EXKLUSIV: Der BVB-Keeper über eigene Fehler, die Dortmunder Krise und Coach Bosz

- Modeste, Magath und Co.: China will mit Milliardeninvestitionen an die Spitze. Ein Insider redet Klartext