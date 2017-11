Der 1. FC Köln vertraut trotz der schweren sportlichen Krise weiter auf Trainer Peter Stöger.

Der Österreicher will seine Chance nutzen und greift hart bei den Kölnern durch. Er degradierte Fitness-Trainer Yann-Benjamin Kugel, der auch mit der deutschen Nationalmannschaft arbeitet.

Kurz vor dem Training am Sonntag teilte Stöger seinem Fitness-Coach die Nachricht. "Ich habe ihn heute nicht gebraucht", zitiert die Bild Stöger. Der Fitness-Trainer habe sich um "die Verletzten gekümmert".

Allerdings legte Stöger nach: "Es hat mit Loyalität zu tun." Zwar sei Kugel "nicht derjenige, der für die vielen Verletzungen verantwortlich gemacht wird". Doch mit der Mannschaft wird der 37-Jährige in den nächsten Tagen nicht trainieren.

Köln hat Stöger-Nachfolger im Visier

Stögers hartes Durchgreifen könnte mit als letztes Aufbäumen gegen eine Entlassung verstanden werden. Ein möglicher Nachfolger ist für die Verantwortlichen in Köln laut Neue Ruhr Zeitung Marco Rose von Red Bull Salzburg.

Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund sagte auf SPORT1-Nachfrage: "Dieses Gerücht hören wir zum ersten Mal, für uns ist das absolut kein Thema." Es gebe auch keine Anfrage des 1. FC Köln.

Der 41-jährige Rose führt mit Salzburg zurzeit die Tabelle in Österreich an. Der gebürtige Leipziger ist seit 2013 in Salzburg, dort trainierte er mehrere Jugendmannschaften und gewann im vergangenen Jahr die UEFA Youth League.

Auch in der Bundesliga ist Rose kein Unbekannter. Er war der Co-Trainer von Thomas Tuchel während dessen Zeit bei Mainz 05. Zwischen 2002 und 20101 trug er das Mainzer Trikot.