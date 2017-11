Beim souveränen 3:0-Sieg seiner Bayern gegen den FC Augsburg fehlte Flügelstürmer Kingsley Coman etwas überraschend verletztungsbedingt. Nach Vereinsangaben war eine Sehnenreizung im linken Fuß Schuld am Fehlen des zuletzt formstarken Franzosen.

Doch nun kam raus, dass wohl eine Vertragsklausel mit dem Schuhausrüster des französischen Nationalspielers eine Mitschuld an den Beschwerden des Offensivspielers trägt, wie der kicker berichtet.

Der 21-Jährige hatte während der Länderspielpause den im Dreimonatsrhythmus vorgegebenen Schuhwechsel vollzogen - offenbar mit negativen Folgen für die eigene Gesundheit.

Durch die neuen, noch nicht eingelaufenen Treter handelte sich Coman eine Sehnenreizung ein und konnte lediglich Stabilisierungsübungen absolvieren. Eine Entscheidung darüber, ob Coman am Mittwoch in Anderlecht mit dabei sein kann, wird erst am Dienstag getroffen.