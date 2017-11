Jupp Heynckes hat die Diskussionen um seine Zukunft zumindest vorerst beendet.

Der Trainer von Bayern München will offensichtlich nicht seinen Vertrag beim FC Bayern über das Saisonende hinaus verlängern, wie es Präsident Uli Hoeneß am Freitag in den Raum gestellt hatte.

"Wir haben eine ganz klare Vereinbarung. Dabei bleibt es bei, gibt es nichts daran zu rütteln", sagte Heynckes nach dem 1:2 bei Borussia Mönchengladbach bei Sky.

Diese Vereinbarung mit den Vereinsbossen sieht vor, dass der 72-Jährige im Sommer wieder aufhört. Vor zwei Wochen hatte er in einem Interview mit der Welt bereits erklärt, eine Fortsetzung seiner Arbeit in München sei ausgeschlossen.

"Ich möchte nicht jede Woche dazu Stellung beziehen", ergänzte Heynckes am Samstag. "Ich habe mich doch dazu geäußert, wie ich dazu stehe, mehr gibt es dazu nicht zu sagen."