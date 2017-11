Der FC Bayern München hält am Freitagabend (ab 19:00 Uhr im LIVETICKER) seine Jahreshauptversammlung ab. SPORT1 berichtet LIVE aus dem Münchner Audi Dome, der Spielstätte der FCB Basketballer.

Nach dem Wechsel auf der Trainerposition der Bayern vom entlassenen Carlo Ancelotti zum gefeierten Rückkehrer Jupp Heynckes ist die Stimmung beim Rekordmeister wieder gelöst. "Wir sind gut unterwegs, wollen auch in allen Wettbewerben überwintern. Man kann zufrieden sein, wichtig ist, dass man in der Bahn bleibt", betonte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge.

Zu thematisieren gibt es trotzdem vieles bei der JHV. Allen voran ein Herzensprojekt der Bayern-Fans: Nach dem Auszug von 1860 München erstrahlt die Allianz Arena bald nicht nur an der Außenfassade in Bayern-Rot, sondern bekommt auch im Inneren neue rote Sitzschalen. Die Sport Bild berichtet, dass die FCB-Bosse schon am Freitag die Umbauarbeiten verkünden wollen.