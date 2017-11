Der Ur-Dortmunder Kevin Großkreutz hat sich zwei Tage vor dem 151. Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 (Sa. ab 15 Uhr im LIVETICKER) auf Instagram an die Fans aus Gelsenkirchen gewandt.

"Da ich Nachrichten von den BLAUEN bekomme, beleidigt und markiert werde. Wat wollt ihr von mir?! Ihr wisst doch, wie ich über Euch denke. #Osterhasen", schrieb der 29-jährige in seinem Post. Vorausgegangen waren demnach Äußerungen von Schalke-Anhängern gegen seine Person.

Großkreutz, der 236 mal das Trikot von Borussia Dortmund trug, legte gleich noch eine Bitte an die BVB-Spieler nach: "Haut se Samstag einfach bitte weg , damit sie wieder runter kommen."

Da Großkreutz mit seinem derzeitigen Verein Darmstadt 98 bereits am Freitag in der 2. Bundesliga spielt, ist es gut möglich dass sich der BVB-Dauerkartenbesitzer die Partie vor Ort im Stadion ansehen wird.

Bereits in der Vergangenheit kam es zu Sticheleien von Großkreutz gegen Schalke-Fans auf Instagram. So im vergangenen Jahr, als er Pfiffe und Schmähgesänge gegen sich bei der Partie mit dem VfB Stuttgart in Gelsenkirchen über sich ergehen lassen musste - diese konterte er dann mit einem süffisanten Post.