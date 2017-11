Revolte gegen den neuen Klubchef: Johannes Kaluza soll seinen Posten als Vorstandsvorsitzender beim FSV Mainz 05 nach nur fünf Monaten im Amt wieder räumen.

Nach Informationen des Kicker wurde der 63-Jährige von Sportvorstand Rouven Schröder und den vier Geschäftsführern zum Rücktritt aufgefordert.

Schröder und die Geschäftsführer sollen dem Nachfolger von Harald Strutz vorwerfen, dass eine Zusammenarbeit mit ihm nicht möglich sei und er jegliche Vereinsziele gefährde.

Erst am 25. Juni wurde Kaluza auf der Mitgliederversammlung gewählt, im Oktober thematisierte er eine Aufwandsentschädigung für sich selbst, obwohl er während seines Wahlkampf gesagt hatte, unentgeltlich tätig sein zu wollen .

Intern sei ihm abgeraten worden, dies zum Thema zu machen. "Falls interne Prozesse Anlass zu Diskussionen geben, gehören diese nicht in die Öffentlichkeit, sondern werden intern in unseren Vereinsgremien besprochen", kommentierte Geschäftsführer Tobias Sparwasser am Sonntag die Diskussion um den Bundesligaklub.