Borussia Dortmund steckt nach dem erneuten Unentschieden gegen APOEL Nikosia in der Champions League in einer sportlichen Krise und genau jetzt steigt am Samstag der deutsche 'Clasico' gegen den FC Bayern (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Das birgt natürlich ordentlich Gesprächsstoff für den CHECK24 Doppelpass (Sonntag, ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

Passend zu diesem Thema ist der ehemalige Bayern-Kapitän Michael Ballack zu Gast, der das Spiel zusammen mit Moderator Thomas Helmer ausführlich diskutieren wird.

Als besonderer Hingucker präsentiert sich der CHECK24 Doppelpass ab diesem Sonntag im komplett neuen, modernen Look. Sechs Monitore, eine große Videowand sowie zwei Tribünen-Ansätze zuabern eine imposante Atmosphäre für die Zuschauer.

Die Runde komplettieren werden im Hilton Munich Airport Hotel SPORT1-Experte Marcel Reif, Ivo Hrstic (Chefredakteur Digital SPORT1), Christian Falk (SPORT BILD) und Daniel Berg (Funke Mediengruppe). Co-Moderatorin des beliebtesten Fußballtalks Deutschlands ist Ruth Hofmann.