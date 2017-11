Stürmer Anthony Modeste träumt von einer spontanen Rückkehr zu seinem Ex-Verein 1. FC Köln und erteilt zugleich dem deutschen Rekordmeister Bayern München eine Absage. "Jetzt, wo ich in der chinesischen Saisonpause zwei Monate in Köln bin, würde ich natürlich am liebsten zum Geißbockheim fahren und mit den Jungs arbeiten und Fußball spielen", sagte der Franzose im Gespräch mit dem Express.

Modeste, dessen komplizierter Transfer zu Tianjin Quanjian das aktuelle Bundesliga-Schlusslicht den Sommer über in Atem gehalten hat, räumt zwar ein, dass ein Blitz-Comeback für den Tabellenletzten unrealistisch sei, aber "trotzdem wäre es mein Wunsch". Der 29-Jährige ergänzte: "Wie sagt man so schön? Man sieht sich immer zweimal im Leben."

Die Bayern, bei denen er zuletzt als Back-up für Robert Lewandowski gehandelt wurde, kommen für Modeste nicht infrage: "Ich bin niemand, der sich auf die Bank setzt. Hinter Lewandowski kann man so gut trainieren, wie man will – man ist immer Ersatz. Ich bin 29 Jahre alt und habe keine Zeit zu verlieren. Mit Bayern würde ich zwar deutscher Meister werden, hätte aber nichts davon."