Nach dem 2:0-Sieg gegen den Hamburger SV steht Schalke 04 in der Tabelle zum ersten Mal seit 911 Tagen wieder vor Borussia Dortmund. Während die Königsblauen aktuell Zweiter sind, rutschten die Westfalen auf Rang fünf ab. Der BVB hatte bereits am Freitag beim VfB Stuttgart 1:2 verloren.

Vor dem direkten Aufeinandertreffen am kommenden Samstag haben die Knappen drei Punkte Vorsprung auf den Erzrivalen - und sind jetzt schon heiß, das Punktepolster weiter auszubauen.

Schalke-Boss Clemens Tönnies denkt derweil schon an die Zukunft und will dem BVB nicht nur für einige Wochen die Stirn bieten. "Wir wollen auch langfristig wieder vor Dortmund stehen, wir wollen den BVB am liebsten wieder überholen. Das muss aber noch nicht in dieser Saison sein - wenn es passiert, ist es natürlich trotzdem gut", so Tönnies im Kicker.

Eine Lobeshymne hält der Aufsichtsratsvorsitzende auf Trainer Domenico Tedesco. "Er wird für uns von Jahr zu Jahr wertvoller. Ich bin überzeugt, dass wir mit unserem Trainer eine lange Zeit hier auf Schalke erleben werden. Er passt hundertprozentig zu uns. Er kommuniziert einwandfrei, er kann mit dem Verein und den handelnden Leuten umgehen, und das nach so kurzer Zeit! Ich bin stolz, dass er da ist."