Anzeige

vergrößernverkleinern Thomas Helmer führt am Sonntag durch den CHECK24 Doppelpass © Getty Images / SPORT1

Toni Schumacher und Stefan Kuntz sind am Sonntag zu Gast im CHECK 24 Doppelpass im neuen Look. Neben der Situation in Köln richtet sich der Blick auf das Derby zwischen Dortmund und Schalke.