Schiedsrichter Harm Osmers hatte beim hitzigen und umkämpften Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München (0:1) alle Hände voll zu tun.

In der Betrachtung der unterlegenen Hessen stellte der zugunsten von Marius Wolf zurückgenommene Platzverweis jedoch nur einen Nebenaspekt dar. Die Verantwortlichen der Frankfurter kritisierten den Unparteiischen für vermeintliche Fehlentscheidungen.

Nach Meinung von Eintracht-Sportdirektor Fredi Bobic hätte Bayerns Arturo Vidal in gleich zwei Szenen vorzeitig des Feldes verwiesen werden müssen.

"Ohrfeige für den Referee"

"Ich will nicht die ganze Zeit Leute vom Platz fliegen sehen. Aber Fakt ist, dass sich Marius Wolf super durch setzt und kurz vor dem Sechszehner klar gefoult wird. Mehr als Gelb geht nicht", sagte Bobic bei Sky zur Aktion Vidals in der 53. Minute, als der Chilene gegen Wolf das Beim stehen ließ und so zu Fall brachte. Der als Heißsporn bekannte Mittelfeldspieler war zuvor bereits verwarnt worden.

Bobic fügte süffisant hinzu: "Und die Ohrfeige für den Referee am Ende des Tages ist, dass ihn der Trainer eine Minute später auswechselt." Jupp Heynckes nahm Vidal in der 55. Minute vom Feld und brachte Corentin Tolisso.

Bobic spricht von klarem Bayern-Bonus

Die zweite Szene, die Bobic auf die Palme brachte, ereignete sich in der Anfangsphase der Partie. Nach einem ungenauen Zuspiel von Bayern-Keeper Tom Starke sah sich Vidal dazu gezwungen, Aymane Barkok mit einem Foulspiel zu stoppen. Der Eintracht-Spieler hätte eine gute Tormöglichkeit gehabt. Schiedsrichter Osmers wertete das Foul jedoch nicht als Verhinderung einer klaren Torchance.

Für Bobic ein klarer Fall von Bayern-Bonus. "Es ist bei den Schiedsrichtern eine menschliche Geschichte. Sie werden es nie zugeben. Er hat das falsche Trikot an. Bei 17 anderen Bundesligisten wäre es Rot gewesen", schimpfte der 46-Jährige.

Trainer Niko Kovac pflichtete ihm am Sky-Mikrofon bei: "Der Schiedsrichter hat grundsätzlich ordentlich gepfiffen, bis auf in den entscheidenden Szenen. Da hat er daneben gelegen."