Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat bei der 1909-Talkrunde die Lage nach dem Trainerwechsel beim BVB gesprochen. Dabei deutete Watzke an, dass es unter Ex-Trainer Peter Bosz Verständigungsprobleme gegeben hatte.

Für Neu-Trainer Peter Stöger hatte Watzke dafür nur Lob übrig: "Peter Stöger hat einen sehr guten Zugang zu Menschen. Er hat es in so kurzer Zeit geschafft, der Mannschaft mehr Sicherheit einzuhauchen!" Anschließend fing Watzke an, über die Krisenzeit vor dem Trainerwechsel zu sprechen.

"Während wir gewonnen haben, habe ich nie ein sicheres Gefühl gehabt. Das war immer fragil. Jetzt habe ich den Eindruck, dass alle erkannt haben, dass das nicht so weitergeht. Du musst konstruktiv und zusammen arbeiten und das werden wir jetzt."

Anschließend ließ Watzke durchblicken, dass Bosz offenbar sprachliche Schwierigkeiten die Arbeit erschwert haben: "Wenn du da Deutsch sprichst, und Peter (Stöger, Anm. d. Red.) tut das ja abgewandelt, dann hilft das. Die Spieler meinten, das wäre so ähnlich wie Bayerisch", sagte der 58-Jährige.

Mannschaft mitverantwortlich für Krise

Für die Dortmunder Mannschaft hagelte es während der Krise die ein oder andere Standpauke. "Die Mannschaft weiß, sie ist dafür ein Stück weit verantwortlich. Ich habe den Spielern bei der Vorstellung von Peter Stöger Dinge erzählt...", erklärte Watzke. "Gott sei Dank, sind die noch nicht rausgekommen. Das wäre ihnen wahrscheinlich selbst peinlich."

Ob im Winter Personal nachverpflichtet wird, ließ Watzke offen: "Zugänge im Winter sind nicht ausgeschlossen. Das werden wir in Ruhe mit Peter Stöger besprechen. Es wird kein dramatischer Umbruch sein."

Trotzdem sei es im Hinblick auf Angebote finanzkräftigerer Vereine schwieriger geworden. "Es ist uns gelungen Mats Hummels achteinhalb Jahre zu halten, Robert Lewandowski für vier Jahre, aber Abstände werden immer kürzer."

Bei Ousmane Dembele sei es schon "sehr schwierig" gewesen. "Heute ist es viel schwerer, eine Mannschaft über Jahre zusammen zu halten", sagte der BVB-Boss.

Weigl könnte der nächste Leader sein

Watzke war sich dafür sicher, wer die nächsten Leader in Dortmund sein könnten: "Julian Weigl kann das sicher sein, auch der junge Dan-Axel Zagadou kann mal ein richtiger Typ werden."

Trotzdem ließ Watzke nicht bekannte Zweifel an der Mannschaft durchblicken: "Ich hatte nie das Gefühl, dass wir dieses Jahr deutscher Meister werden können. Aber dass die Qualität der Mannschaft fehlt ist nicht richtig. Das ist der zweitstärkste Kader der Liga. Das Abschneiden in der Champions League war aber ein absolutes Minus auf der Leistungsbilanz."

Mit einer Liebeserklärung an den Verein beendete Watzke den Talk. "Der BVB ist größer als jeder einzelne von uns. Als ich, als der Trainer, als die Spieler. Das muss einem klar sein. Dieser Verein ist ein ganz großer Teil meines Lebens."

Solange er transportabel sei, werde er "im Stadion sitzend die Spiele schauen und danach vor dem Fernseher im Wohnzimmer", prognostizierte Watzke.