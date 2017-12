Nach der Niederlage gegen Werder Bremen soll der Rauswurf von Peter Bosz bei Borussia Dortmund feststehen. Am Sonntag wird die offizielle Bekanntgabe der Trennung erwartet.

Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie hier im LIVETICKER.

+++ 11.08 Uhr: Wer wird neuer Trainer? +++

Nach Informationen der Bild sind der zuletzt beim 1. FC Köln entlassene Österreicher Peter Stöger und der ehemalige Karlsruher Bundesliga-Profi Slaven Bilic (zuletzt West Ham United) die Hauptkandidaten für die Bosz-Nachfolge.

Nach SPORT1-Informationen hat Bilic jedoch keinen Kontakt zum BVB gehabt.

Ex-BVB-Profi Sebastian Kehl wurde auch gehandelt, nach SPORT1-Informationen hat Kehl aber nicht mit den Dortmunder Bossen Watzke und Zorc gesprochen.

+++ 10.43 Uhr: Justiziar eingetroffen +++

BVB-Justiziar Dr. Robin Steden ist auf der Geschäftsstelle eingetroffen. Er war bereits gestern Abend bei der Krisensitzung vor Ort.

+++ 10.38 Uhr: Rollos runter an der BVB-Geschäftsstelle +++

Weniger als zwei Stunden vor der angekündigten Pressekonferenz soll wohl keiner sehen, was sich in der Geschäftstelle der Dortmunder tut. Die Rollos sind jedenfalls heruntergelassen.

+++ Bosz-Nachfolger soll schon 15-Uhr-Training übernehmen +++

Das 10-Uhr-Training am heuitigen Sonntag fand nicht statt.

Laut Bild soll der neue Coach schon am Nachmittag die Einheit mit den BVB-Profis leiten. Bereits am Dienstag müssen die BVB-Profis in der Bundesliga zum nächsten Spiel beim FSV Mainz 05 antreten.

+++ Rauswurf drohte schon nach Derby gegen Schalke +++

Bereits nach dem Unentschieden gegen Schalke trafen sich Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc zu einer Krisensitzung, bei der sie auch die Zukunft des Trainers diskutierten.

Doch wollten die Bosse offenbar nicht, dass gerade der Erzrivale Schalke für die Entlassung des Trainers sorgt.

+++ Bosz übernimmt die Verantwortung +++

Bosz selbst hoffte trotz der Pleite gegen Bremen auch am Dienstag in Mainz auf der Bank zu sitzen.

"Das denke ich. Aber das ist Fußball, da weiß man nie. Sie stellen die Frage der falschen Person", sagte er nach dem Spiel.

+++ Pressekonferenz um 12 Uhr +++

Die Entlassung von Bosz soll um 12 Uhr verkündet werden. Am Sonntagmorgen teilte Dortmund mit, dass es um 12 Uhr eine Pressekonferenz gibt. Thema: Die aktuelle sportliche Situation. SPORT1 zeigt die PK aus Dortmund LIVE im Check24 Doppelpass.

+++ Storck bestreitet Kontakt zum BVB +++

Als Feuerwehrmann, der nach Ende der Spielzeit wieder zurücktritt, werden Bernd Storck und Andreas Möller gehandelt.

Der 54-jährige Storck spielte als Profi zusammen mit Zorc sechs Jahre für die Borussia und trat im Oktober nach der gescheiterten WM-Qualifikation als ungarischer Nationaltrainer zurück.

Sein Assistent war dort das frühere BVB-Idol Andy Möller, der mit den Schwarz-Gelben zweimal die Meisterschaft, den DFB-Pokal sowie 1997 die Champions League gewann.

Allerdings sagte Storck am Abend zu SPORT1: "Da ist überhaupt nichts dran, das kann ich guten Gewissens sagen."

+++ Interimscoach aus dem Verein? +++

Die große Frage ist, wer den BVB in den kommenden drei Spielen bis zur Winterpause gegen Mainz und Hoffenheim sowie im Pokal-Achtelfinale beim FC Bayern wieder auf Kurs bringen könnte.

Als Interimslösung aus dem Verein kämen U-23-Trainer Jan Siewert oder Benjamin Hoffmann in Frage, der mit der Dortmunder U19 im Sommer Deutscher Meister wurde.

Ein weiterer Kandidat wäre der frühere Kapitän Sebastian Kehl, der allerdings keine Trainerlizenz besitzt.

+++ Krisensitzung am Samstagabend +++

Nach Informationen der Sport Bild wurde die Trennung vom erfolglosen niederländischen Coach bei einer Krisensitzung am Samstagabend bereits beschlossen, die offizielle Bekanntgabe soll am Sonntag erfolgen.

Der Verein äußerte sich auf Nachfrage zunächst nicht zu der Meldung, sehr viel spricht aber für den Rauswurf.

Wie SPORT1 erfuhr, wurde der Mannschaftsrat noch am Abend zur BVB-Geschäftsstelle zitiert und dort vermutlich über die Entscheidung informiert.

Auch BVB-Justiziar Dr. Robin Steden war vor Ort. Nach fast zwei Stunden verließen die Spieler kurz nach 22 Uhr das Gebäude, etwa eine Stunde später die Vereinsbosse.

Bosz soll angeblich schon im Stadion von seinem drohenden Rauswurf informiert worden sein.