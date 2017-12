Am 15. Spieltag der Bundesliga kommt es am Samstag in Frankfurt zum Bruder-Duell zwischen Jerome Boateng und Kevin Prince Boateng (ab 15 Uhr im LIVETICKER). Bei der Mannschaft von Trainer Niko Kovac möchte der FC Bayern sein Polster auf die direkten Konkurrenten weiter ausbauen.

Die Eintracht möchte hingegen wieder auf die internationalen Ränge schielen können. Mit einem Dreier gegen den Rekordmeister würde sie in der Tabelle klettern.

Beim Wechsel von der Champions League zurück in den Alltag der Bundesliga erwartet Bayern-Trainer Jupp Heynckes keine Probleme. "Ich denke, dass meine Spieler so professionell sind zu wissen, dass die Bundesliga unser Kerngeschäft ist", sagte er. "Es ist das erste Ziel des FC Bayern, nach 34 Spieltagen ganz oben zu stehen und entsprechend werden wir das Spiel auch angehen."

Heynckes wird auf den offensichtlich doch nicht ernsthaft angeschlagenen Kingsley Coman zurückgreifen können. Zugleich kündigte er am Freitag an, dass Jerome Boateng, Javi Martinez, Aruro Vidal und Thomas Müller, die am Dienstag gegen Paris nicht zur ersten Elf gehört hatten "normalerweise" in die Stammmannschaft zurückkehren würden.

Heynckes ist vor der Begegnung voll des Lobes für Eintracht-Trainer Niko Kovac. "Er macht einen richtig guten Job, unaufgeregt, fachlich, klare Analysen, also das gefällt mir schon, muss ich ganz ehrlich sagen", sagte der Bayern-Trainer.

Schalke bittet zum Verfolgerduell

Bayern-Verfolgerduell empfänt Schalke 04 (3.) Borussia Mönchengladbach (4.). (ab 18 Uhr im LIVETICKER)

Zuletzt gab es für die Königsblauen gegen den 1. FC Köln jedoch einen Dämpfer. Der Tabellendritte kam gegen das Kellerkind nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Trainer Domenico Tedesco nimmt es jedoch gelassen.

"Spielerische Rückschläge wie am vergangenen Wochenende gegen Köln gehören dazu. Wir sprechen das klar an und arbeiten Woche für Woche im Training daran, Dinge besser zu machen", so Tedesco.

Borussia-Coach Dieter Hecking plagen hingegen Verletzungssorgen: "Die personellen Ausfälle machen die Aufgabe am Samstag schwieriger." Unter anderem muss der 53-Jährige auf Mamadou Doucouré verzichten, der sich im Training am Donnerstag einen Muskelbündelriss zuzog.

Aufmuntern könnte Hecking jedoch die Statistik gegen die Schalker. Von den vergangenen neun Bundesliga-Partien entschieden die Fohlen acht Stück für sich und verloren nur einmal (20:7 Tore).

Bosz braucht den Befreiungsschlag

Borussia Dortmund empfängt am Samstag den SV Werder Bremen (ab 15 Uhr im LIVETICKER). Die Hanseaten haben am vergangenen Wochenende Mut für den Abstiegskampf sammeln können. Zu Hause schlugen sie den VfB Stuttgart und wollen im Signal Iduna Park erneut etwas Zählbares mitnehmen.

Für Dortmund-Trainer Peter Bosz steht ein Endspiel an. "Wir müssen gewinnen", sagt Bosz, wohlwissend um seine Situation. "Wir warten noch immer auf die Wende, da brauchen wir einen Sieg. Das ist ein sehr wichtiges Spiel." Eindeutiger kann man die Lage des kriselnden Tabellensechsten nicht beschreiben

Außerdem spielt der VfL Wolfsburg beim Hamburger SV (ab 15 Uhr im LIVETICKER) und RB Leipzig empfängt den FSV Mainz 05 (ab 15 Uhr im LIVETICKER).

