Da kommt weihnachtliche Hochstimmung auf: Mehr als 30 000 Menschen haben den Dortmunder Signal Iduna Park am Sonntagabend zur aktuell wohl größten Konzertkulisse Deutschlands verwandelt.

Beim Weihnachtssingen des Bundesligisten Borussia Dortmund stimmte sich die Menge am dritten Advent auf die festlichen Tage ein.

Mehr als das: Die gesamte Mannschaft des BVB, die am Samstag zum Hinrundenende gegen Hoffenheim gewann (2:1), war vor Ort.

Und: Auf der Bühne stand unter anderem auch der bekennende BVB-Fan und Popstar Sasha.

Was bei den Schaulustigen am Ende noch mal Gänsehaut auslöste: Zum Abschluss von "Dortmund singt Weihnachtslieder" stimmten die Zuschauer gemeinsam mit der Mannschaft "You'll never walk alone" an.

Ein Großteil des Erlöses kommt sozialen Projekten in Dortmund zugute.