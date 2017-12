Unerwartete Wende beim 1. FC Köln:

SPORT1-Experte Armin Veh wird Nachfolger des zurückgetretenen Sport-Geschäftsführers Jörg Schmadtke.

Der 56-Jährige übernimmt zum 11. Dezember an der Seite von Alexander Wehrle und erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2020.

"Auf die Möglichkeit, beim 1. FC Köln ein nachhaltiges Projekt anzugehen, freue ich mich sehr. Die Verantwortlichen des FC haben mich davon sofort begeistert, und ich sehe es als riesige Herausforderung und zugleich eine tolle Möglichkeiten, in diesem faszinierenden Traditionsklub etwas zu bewegen", sagte der ehemalige Stuttgarter Meister-Coach.

Seien Trainerkarriere ist laut Veh, der im März 2016 bei Eintracht Frankfurt entlassen worden war, mit dem Engagement in Köln endgültig beendet.

Zuletzt war Veh auch als Übergangscoach bis zum Sommer bei Borussia Dortmund gehandelt worden, falls sich der BVB von Peter Bosz trennen würde.

FC-Präsident erfreut über Coup

"Wir haben mit Armin Veh einen Mann für die Position gewonnen, der unsere Kriterien perfekt erfüllt. Er hat große Erfolge vorzuweisen und bringt viel Erfahrung mit, auch in Krisen. Er ist kommunikativ und führungsstark und passt in unser Team am Geißbockheim. Darüber hinaus kennt er Alexander Wehrle aus der gemeinsamen Zeit in Stuttgart", erklärte FC-Präsident Werner Spinner.

"Dass wir Armin Veh überzeugen konnten, diese Aufgabe anzugehen, ist ein echtes Aufbruchsignal für den FC und tut uns sehr gut."

Schmadtke war im Oktober überraschend beim FC ausgestiegen. Am vergangenen Sonntag hatte sich der Klub zudem vom langjährigen Trainer Peter Stöger getrennt.

Der Traditionsklub spielt eine historisch schlechte Bundesliga-Saison und steht nach 14 Spielen mit drei Punkten am Ende der Tabelle.

Donnerstag in der Europa League

Unter Interimscoach Stefan Ruthenbeck können die Geißböcke aber am Donnerstag in der Europa League bei Roter Stern Belgard (ab 21 Uhr LIVE auf SPORT1) noch die K.o.-Runde erreichen.

"Ich drücke der Mannschaft und dem Trainerteam die Daumen, dass sie schon am Donnerstag in Belgrad und dann im Spiel gegen den SC Freiburg mit Siegen ein echtes Zeichen setzen können", sagte Veh.

Der neue Sportchef hat als Trainer Erfahrung aus mehr als 600 Spielen unter anderem beim VfB Stuttgart, mit dem er 2007 Deutscher Meister wurde, sowie in Frankfurt und beim Hamburger SV.

Sein damaliger Chef in Stuttgart, Sportdirektor Horst Heldt, war der ursprüngliche Kölner Wunschkandidat gewesen, hatte aber von Hannover 96 keine Freigabe erhalten.

Veh selber verantwortete in der Saison 2009/10 die sportliche Leitung des VfL Wolfsburg in Doppelfunktion als Trainer und Geschäftsführer.

Seit 2016 Experte im Doppelpass

Seit der Saison 2016/17 war der Ex-Profi als Experte für SPORT1 vorrangig beim CHECK24-Doppelpass tätig.

"Ich habe immer gesagt, dass ein Sportler in die Geschäftsführung gehört und bin sehr froh, dass diese Lücke jetzt mit Armin Veh hervorragend besetzt ist", meinte sein Geschäftsführer Kollege Wehrle.

"Seine Erfahrung bringt uns die nötige Ruhe, um im gesamten Klub gemeinsam die schwierige sportliche Lage anzugehen."