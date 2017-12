Am Samstag wartet am letzten Spieltag der Hinrunde für den neuen BVB-Trainer Peter Stöger eine richtige Bewährungsprobe. Borussia Dortmund empfängt die TSG Hoffenheim (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Für den ehemaligen Köln-Coach ist es gleichzeitig die erste Partie vor heimischem Publikum. "Bisher habe ich hier den Trainingsplatz und mein Hotelzimmer gesehen", sagte der Österreicher vor der Begegnung.

Am vergangenen Dienstag feierte Stöger gegen den FSV Mainz ein gelungenes Debüt. Bei den 05ern gewannen die Schwarz-Gelben, nach einer Durststrecke von neun Pflichtspielen ohne Sieg, mit 2:0.

Auf diese Leistung will der Nachfolger des geschassten Peter Bosz gegen Hoffenheim aufbauen: "Der Sieg im Rücken wird der Mannschaft ein positives Gefühl geben. Ich habe schon mit Köln gemerkt, dass es hier in diesem Stadion etwas besonderes ist. Ich freue mich schon wirklich drauf", so der 51-Jährige.

Bayern gegen Lieblingsgegner

Auf den Herbstmeister FC Bayern wartet ein vermeintlicher Lieblingsgegner. Die Mannschaft von Jupp Heynckes tritt beim VfB Stuttgart an (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Der letzte Sieg der Schwaben gegen den Rekordmeister liegt bereits zehn Jahre zurück. Am 10. November gewannen sie mit 3:1. Damals trafen für den VfB Mario Gomez und Yildiray Bastürk. Seitdem gab es gegen die Münchner nicht mehr viel zu holen.

Mut können die Hausherren aber aus ihrer Heimstärke ziehen. Im Kalenderjahr 2017 setzte es für sie erst eine Niederlage, 15. Spieltag gegen Bayer Leverkusen. Zudem scheint den Bayern etwas die Puste auszugehen. Zuletzt mühten sie sich zu einem 1:0-Arbeitssieg gegen Schlusslicht Köln.

Ulreich-Rückkehr nach Stuttgart

Eine Besonderheit hat die Partie noch in petto. Denn aller Voraussicht nach kehrt Sven Ulreich zwischen die Pfosten des Rekordmeisters zurück. Der Torhüter lernte bei den Stuttgartern das Kicken und spielte von 2008 bis 2015 in der Profi-Mannschaft, ehe er an die Säbener Straße wechselte. Es ist das erste Spiel für Ulreich gegen seinen Ex-Verein.

Der neue Geschäftsführer des 1. FC Köln, Armin Veh, plant bereits für die zweite Liga. Mit drei Punkten liegt der Traditionsverein weit abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Gegen den VfL Wolfsburg wäre für die Geißböcke ein Sieg daher fast unverzichtbar, wenn man in der Rückrunde nochmal alles in die Waagschale werfen möchte (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Mut aus Leistung gegen Bayern

Die Kölner schöpfen aus der kämpferischen Leistung im letzten Spiel gegen den FC Bayern Mut. "Es ist im Moment eine schwierige Situation, aber gerade auf der Leistung in München, mit diesem Teamgeist, kann man aufbauen", so FC-Angreifer Lukas Klünter.

Auch Werder Bremen und der FSV Mainz müssen in dieser Saison gewaltig zittern, denn beide Mannschaften befinden sich in akuter Abstiegsgefahr. Nun treffen sie im direkten Duell aufeinander (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Außerdem spielt der FC Schalke bei der Eintracht Frankfurt (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) und der FC Augsburg empfängt den SC Freiburg (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).