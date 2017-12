Anzeige

Bundesliga: Die Ansetzungen der Spieltage 23 bis 27 Leipzig gegen Bayern am Sonntag / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Bayern-Star David Alaba (M.) setzt sich gegen die Leipziger Lukas Klostermann (l.) und Naby Keita durch © Getty Images

Die Partie zwischen Leipzig und Bayern in der Rückrunde steigt an einem Sonntagabend. Zudem steht fest, was das erste Montagsspiel der Bundesliga-Geschichte sein wird.