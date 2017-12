Harm Osmers hat am 15. Bundesliga-Spieltag für eine Premiere gesorgt. Der Schiedsrichter nahm bei der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München (0:1) eine Rote Karte zurück.

Osmers hatte den Frankfurter Marius Wolf nach einem Foul an Bayerns James Rodriguez zunächst glatt Rot gezeigt. Nach wütenden Protesten der Eintracht-Akteure und einem Hinweis des Videoschiedsrichters sah er sich die Szene auf dem Monitor am Spielfeldrand noch einmal an.

Daraufhin kam Osmers zu der Erkenntnis, dass es sich bei Wolfs Einsteigen, der den Kolumbianer von hinten umgegrätscht hatte, doch nicht um ein rotwürdiges Foul gehandelt hat.

Wolf war schon in der Kabine

Er holte den Übeltäter aus den Katakomben zurück und zeigte ihm die Gelbe Karte. Der ehemalige Spieler von 1860 München durfte daraufhin weiterspielen.

"Mir wurde gesagt, ich solle den Platz verlassen. Ich war schon in der Kabine, da kam unser Teammanager und hat mich zurückgeholt und mir gesagt, dass sich der Schiedsrichter das auf Video anschaut. Ich hatte auch schon gesagt, dass es für mich keine Rote Karte war und der Videobeweis herangezogen werden soll", schilderte Wolf bei Sky die Szene aus seiner Sicht.

Bislang wurde in der Bundesliga in zwei Fällen lediglich nachträglich ein Platzverweis ausgesprochen, wo zuvor auf Gelb entschieden worden war.