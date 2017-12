Der Hamburger SV hat im Abstiegskampf der Bundesliga einen Big Point verpasst, sich aber immerhin den nächsten Punkt gesichert.

Die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol kam am 15. Spieltag gegen VVfL Wolfsburg in einer schwachen Partie nicht über ein 0:0 hinaus. Die Hausherren waren zwar die etwas bessere von zwei schlechten Mannschaften, ein Sieg wäre aber ziemlich schmeichelhaft gewesen (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga).

HSV-Shootingstar Jann-Fiete Arp hatte den Sieg für den HSV auf dem Fuß, verzog aber. "Ich war frei durch und habe den Abschluss gesucht, leider hat es nicht geklappt", sagte Arp bei Sky.

"Wir müssen mit dem Punkt leben und lernen, in so einem Spiel unsere Chancen zu nutzen", sagte Wolfsburgs Stürmer Mario Gomez, der Arp eine große Karriere zutraut.

Gomez sagt Arp große Zukunft voraus

"Hamburg und Deutschland werden noch viel Freude an ihm haben", sagte der Nationalspieler. Es sei "schon Wahnsinn" wie der erst 17 Jahre alte Arp agiere. Gomez selber habe auch mit 19 Jahren noch "nicht so souverän, so rund ausgesehen", sagte er.

Arp hat in seinen bisherigen sieben Bundesligaspielen zwei Tore für den HSV geschossen und ist mittlerweile die Nummer eins im Sturm der Hamburger. Gegen Wolfsburg ging er leer aus.

Schwaches Nordduell

Der HSV ist damit seit drei Spielen im Volksparkstadion ungeschlagen - wegen der Auswärtsschwäche der Hanseaten ist der Punkt aber eigentlich zu wenig. Besonders spielerisch blieben die Hamburger erneut viel schuldig.

Vor 45.226 Zuschauern musste Gisdol kurzfristig auf Angreifer Bobby Wood (Knieprobleme) verzichten, für den US-Amerikaner rückte Tatsuya Ito in die Startelf. Außerdem bekam Walace den Vorzug vor Kapitän Gotoku Sakai (DATEN: Alle Ergebnisse im Überblick).

Auch Wölfe-Trainer Martin Schmidt nahm nach dem 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach zwei Änderungen vor: Für den kranken Gian-Luca Itter (Bronchitis) spielte William, Maximilian Arnold verdrängte nach seiner abgelaufenen Sperre Yannick Gerhardt.

Viele Fehler auf beiden Seiten

Der HSV hatte zunächst weniger Mühen die Wechsel zu verarbeiten und erwischte den etwas besseren Start, war aber lange auch nicht zwingend genug. Viele lange Bälle landeten zudem im Aus oder beim Gegner.

Auf der anderen Seite fanden die zuletzt so formstarken Daniel Didavi und Yunus Malli bei Temperaturen um den Gefrierpunkt kaum statt und so lief Mario Gomez im Sturmzentrum der Wölfe häufig ziemlich frustriert durch den Hamburger Schneeregen.

Für echte Unterhaltung in einer lange alles andere als hochklassigen Partie sorgte dann Arp, doch der HSV-Teenie legte den Ball nach einer tollen Aktion knapp neben das Tor (31.). Gideon Jung verzog zwei Minuten später aus aussichtsreicher Position recht deutlich.

Auch in der zweiten Hälfte wurde das Spiel nicht wirklich ansehnlicher. Der HSV hatte noch die etwas besseren Szenen, Dennis Diekmeier vergab aber eine gute Möglichkeit (69.). Und die Wölfe intensivierten ihre Bemühungen nur langsam. So sahen die Zuschauer zwar keine gute, aber immerhin eine spannende Partie (TICKER zum Nachlesen).