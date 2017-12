Paul Verhaegh hat seinen Status als eiskalter Elfmeterschütze untermauert und einen neuen Rekord aufgestellt.

Der Abwehrspieler des VfL Wolfsburg verwandelte beim 1:1 im Spiel gegen RB Leipzig den Strafstoß zum 1:0.

Damit ist der Niederländer der einzige Feldspieler in der Bundesliga-Geschichte, der 16 Tore in Folge ausschließlich per Elfmeter erzielte, ohne aus dem Feld getroffen zu haben.