Ex-Bremen-Keeper Tim Wiese hat sich kritisch über Werders neuen Trainer Florian Kohfeldt geäußert.

In der Bild sagt der 35-Jährige: "Alle reden über Florian Kohfeldt. Er soll einer der besten Trainer sein, habe ich gehört. Das muss er jetzt beweisen."

Mit der Wahl von Werders Geschäftsführer Sport, Frank Baumann, ist Wiese aber alles andere als zufrieden: "Ich wäre für einen erfahrenen Trainer gewesen, der sich als Chef im Abstiegskampf auskennt."

Mit Kohfeldt habe der Bundesligist einen Mann verpflichtet, "der bei der U23 zehn Spiele am Stück keinen Sieg geholt hat. Man sollte ihn nicht zu früh mit Lobeshymnen überschütten."

Eine weitere Spitze gegen den 35-jährigen Chefcoach konnte er sich nicht verkneifen: "Ich habe einen Rat an Kohfeldt: Bitte eine Jeans anziehen. Mit seinen Trainingsklamotten und der dicken Winterjacke sieht er aus wie ein Balljunge."

Wiese kritisiert das ganze Team

Gleichwohl stellt der ehemalige Nationalspieler aber auch der Mannschaft des Tabellensiebzehnten kein gutes Zeugnis aus: "Als Trainer brauchst du schließlich eine bundesligataugliche Mannschaft. Da habe ich hier meine Zweifel." Im Team fehle ein "echter Schweinehund, der mal dazwischen fegt."

Das kommende Spiel der Bremer gegen den VfB Stuttgart (Sa., ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) bezeichnet Wiese als "Knack-Spiel. Die müssen weggeputzt werden, sonst wird es für Werder ganz schwer."

Und hat einen deutlichen Appell an das Team: "Die Fans halten schon so lange unerschütterlich zu Werder. Es ist an der Zeit zurückzuzahlen." Das gelinge aber nur mit mehr Kampf und Einsatz.