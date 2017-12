Die Verantwortlichen des FC Schalke 04 schauen aktuell ganz genau nach England. Grund sind die Leistungen von Manchester City mit dem Ex-Schalker Leroy Sane.

Die Citizens dominieren derzeit mit dem 21-Jährigen die Premier League. Sollten Sane & Co. am Saisonende auch Meister werden kassiert Schalke laut Bild kräftig mit. So soll Schalkes Manager Christian Heidel beim 50-Millionen-Wechsel von Sane auch Erfolgsprämien ausgehandelt haben.

Sollte ManCity Meister werden, was bei einem Vorsprung von elf Punkten wohl nur noch Formsache ist, würde Schalke eine Million Euro kassieren.

Beim Erreichen des Champions-League-Finals winken noch einmal 500.000 Euro. Sollte es sogar zum Titel reichen, wird noch einmal verdoppelt.

Heidel sagte der Bild dazu: "Ja, ich glau­be, Man­Ci­ty wird sich das nicht mehr neh­men las­sen."

Dem Bericht zufolge gelten die Summen nicht nur in diesem Jahr, sondern bis zu Sanes Vertragsende im Jahr 2021.