Borussia Mönchengladbach spielt in dieser Saison um die internationalen Plätze mit, lässt aber wie so viele Klubs die Kontinuität vermissen. Aufsteiger VfB Stuttgart empfängt am Samstag den Rekordmeister aus München. In den letzten Jahren gab es für den VfB gegen die Bayern nicht viel zu holen. Wie schlagen sich die Schwaben in dieser Saison?

Moderator Thomas Helmer wird darüber und über die weiteren Brennpunkte der Liga mit Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl und Michael Reschke (Sportvorstand VfB Stuttgart) in CHECK24 Doppelpass am Sonntag (ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) diskutieren.

Mit dabei im Hilton Munich Airport Hotel sind die SPORT1-Experten Thomas Strunz und Marcel Reif sowie Alfred Draxler (Chefkolumnist Bild und Berater der Chefredaktion) und Waldemar Hartmann (Moderator und Buchautor).