Sportvorstand Michael Reschke vom Bundesligisten VfB Stuttgart hat in höchsten Tönen von Trainer Jupp Heynckes vom FC Bayern München geschwärmt.

"Er hat die Gabe, in Menschen einzutauchen, er ist ein Menschenfänger der besten Art und Weise", sagte Reschke am Rande der Präsentation des traditionsreichen Mercedes-Benz-JuniorCups in Sindelfingen.

Er habe das Glück gehabt, berichtete Reschke, mit Heynckes zwei Jahre bei Bayer Leverkusen zusammenarbeiten zu können.

"Er weckt Vertrauen, kann ganz klar analysieren, wo Stärken und Schwächen eines Spielers sind und kann den Spieler dann in eine entsprechende Richtung lenken. Er ist einfach ein außergewöhnlich guter Trainer", sagte er.