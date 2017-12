Hertha BSC sucht Anschluss an das Mittelfeld der Bundesliga, vor allem die Defensive ist anfälliger als in der Vorsaison. Zudem der kriselnde BVB im Charaktertest gegen Werder Bremen.

Moderator Thomas Helmer wird darüber und über die weiteren Brennpunkte der Liga mit Michael Preetz, Manager von Hertha BSC, sowie Marco Streller, Sportdirektor des FC Basel und Ex-Profi des VfB Stuttgart, und Dirk Schuster, ehemaliger Trainer von Darmstadt 98 und vom FC Augsburg, in CHECK24 Doppelpass am Sonntag (ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) diskutieren.

Mit dabei im Hilton Munich Airport Hotel sind die SPORT1-Experten Thomas Strunz und Marcel Reif sowie Peter Hess (FAZ) und Oliver Pocher.