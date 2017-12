Sportchef Armin Veh vom 1. FC Köln relativiert Kritik an Peter Stöger

Anzeige

Sportchef Armin Veh vom 1. FC Köln relativiert Kritik an Peter Stöger Veh relativiert Kritik an Stöger / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Armin Veh ist seit 11. Dezember Sportchef des 1. FC Köln © Getty Images

Armin Veh stimmt nach seiner Kritik an Peter Stöger wegen der vielen Verletzten beim 1. FC Köln versöhnliche Töne an und erinnert sich an die eigene Zeit als Trainer.