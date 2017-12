Es sollte der große Befreiungsschlag werden - und endete in einer weiteren deprimierenden Niederlage.

Nach dem 1:2 gegen Werder Bremen ist die Zukunft von Trainer Peter Bosz bei Borussia Dortmund unsicherer denn je.

Die Vereinsbosse wollten sich nach dem achten Bundesligaspiel ohne Sieg zunächst nicht äußern, wortlos verließen sie den Ort des Debakels. Zuvor soll Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in der Kabine gewesen sein.

"Das war sehr schlecht"

Der Coach selbst zeigte sich nach dem Spiel geschockt. "So eine erste Halbzeit wie heute habe ich noch nicht erlebt, seit ich hier bin. Das war sehr schlecht", sagte der Niederländer bei Sky und fügte an: "Ich bin der Verantwortliche dafür."

Auf der Pressekonferenz sagte der 54-Jährige: "Ich fühle mich nicht von der Mannschaft im Stich gelassen". Dennoch übte er auch da heftige Kritik am Auftreten seines Teams. "Wenn einer den Ball hat, stehen die anderen still. Dann kommt so eine Leistung zustande."

Im Spiel gegen Werder trat der BVB ohne Selbstbewusstsein auf, offenbarte bei den Gegentreffern durch Maximilian Eggestein (26.) und Gebre Selassie (65.) haarsträubende Abwehrfehler und bäumte sich nicht einmal nach dem erzwungenen Ausgleichstor durch Pierre-Emerick Aubameyang (57.) auf.

Mit seinen Spielern wollte er das Debakel noch nicht besprechen. "Nach so einem Spiel ist es nicht der richtige Moment, heute mit der Mannschaft intensiv zu sprechen", erklärte Bosz.

Schmelzer: "Eine absolute Frechheit"

Dafür sprach Marcel Schmelzer über sein Team und ging mit ihm hart ins Gericht. "Dieser Auftritt war eine absolute Frechheit, der Wahnsinn", schimpfte der Linksverteidiger bei Sky.

"Seit Wochen sage ich, wir wollen nicht mehr nur reden, sondern endlich auch Taten folgen lassen und dann treten wir hier so auf! Wahnsinn. Ich verstehe nicht, wie solch eine Leistung in so einem Spiel passieren kann. Das war richtig kacke."

Am Coach liegt das aber nicht, betonte Andre Schürrle. "Der Trainer kann nichts dafür, wenn wir uns vor dem gegnerischen Tor selbst anschießen", bezog sich Andre Schürrle auf eine Situation, in der Shinji Kagawa mit seinem Schuss den Kopf seines Mitspielers Pierre-Emerick Aubameyang traf.