Bayer Leverkusen bleibt im zehnten Spiel in Folge ungeschlagen.

Gegen den VfB Stuttgart gewann das Team von Trainer Heiko Herrlich mit 2:0 (1:0) und bleibt im zehnten Spiel in Folge ohne Niederlage. Kai Havertz brachte die Werkself in der 20. Minute nach genialer Vorarbeit von Leon Bailey in Führung. Lars Bender erzielte in der 80. Minute den entscheidenden Treffer nach einer Ecke.(DATEN: Alle Ergebnisse im Überblick)

Für Stuttgart ist es die erste Heim-Niederlage seit einem Jahr. In der zweiten Hälfte hatten die Schwaben mehrere Gelegenheiten auszugleichen, scheiterten aber immer wieder am glänzend aufgelegten Bernd Leno.(DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

In der 75. Minute musste Bayer-Trainer Heiko Herrlich auf die Tribüne.

Mit dem Auswärtssieg springt Leverkusen vorübergehend auf Rang vier.(TICKER zum Nachlesen)

Mehr Infos in Kürze.