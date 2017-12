Trotz der Negativserie von fünf Pflichtspielniederlagen in Folge hat Präsident Wolfgang Dietrich vom VfB Stuttgart Trainer Hannes Wolf sein Vertrauen ausgesprochen.

"Ich bin davon überzeugt, dass Hannes Wolf der richtige Trainer für den VfB Stuttgart ist", sagte Dietrich der Fußball-Bild am Mittwoch: "Er hat in der Vergangenheit mit seinem Trainerteam schon einige schwierige Situationen gemeistert und er wird auch dieses Mal wieder an den richtigen Stellschrauben drehen."

In der Bundesliga trennen den Aufsteiger nach der Niederlage gegen Rekordmeister Bayern München (0:1) nur noch zwei Punkte von einem Abstiegsplatz, dazu kam zum Hinrundenabschluss das Aus im DFB-Pokal beim FSV Mainz 05 trotz Führung (1:3). Angst vor dem direkten Wiederabstieg hat der VfB-Boss aber nicht.

"Wir werden auch in so einer Phase Ruhe bewahren und dürfen wegen den jüngsten Ergebnissen nicht alles schlechtreden", sagte Dietrich: "Von Angst habe ich mich noch nie leiten lassen. Auf der einen Seite haben wir im Jahr 2017 elf sehr gute Monate gehabt. Auf der anderen Seite ärgere ich mich ebenso wie unsere Fans und Mitglieder, wenn man, wie beim Mainz-Spiel, das Gefühl hat, dass nicht alle alles gegeben haben."