Sandro Wagner ist weg, Mark Uth wird gehen: In der Rückrunde erhofft sich Trainer Julian Nagelsmann vom Bundesligisten 1899 Hoffenheim also einiges von jenen Stürmern, die wohl länger im Kraichgau bleiben werden.

"Ich bin sehr zuversichtlich, dass Andrej Kramaric und Adam Szalai in der Rückrunde angreifen werden. Adam wurde in der Hinrunde von seiner Verletzung ausgebremst. Bei Andrej wissen wir, was in ihm steckt, und das wird er zeigen", sagte Nagelsmann am Donnerstag.

Nagelsmann plant keine Transfers

Nationalspieler Wagner hatte die TSG im Winter in Richtung Bayern München verlassen, Uth wird es im Sommer zu Schalke 04 ziehen. Dass die Hoffenheimer, die am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) bei Werder Bremen in die Rückrunde starten, noch im Januar auf dem Transfermarkt aktiv werden, ist eher unwahrscheinlich.

"Transfers, die uns verbessern, sind im Winter finanziell kaum zu stemmen. Wir haben noch ein, zwei Spieler auf dem Zettel, aber wir sind nicht verpflichtet, zwingend etwas zu machen", sagte Nagelsmann: "Wir haben einen großen Kader."